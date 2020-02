Mais de 50 toneladas de lixo são retiradas do Rio Cascavel

Cascavel – Ano passado, Cascavel ficou sem abastecimento de água por conta da estiagem. Nesta semana, aconteceu o contrário: justamente por causa da chuva, cerca de 70% da população ficou sem água.

Segundo a Sanepar, o fornecimento de água foi comprometido devido ao excesso de lixo descartado de forma incorreta pela população, que vai parar dentro do Rio Cascavel. Resultado: mais de 50 toneladas de lixo foram recolhidos da principal fonte de abastecimento da cidade.

A informação foi dada pela gerente regional da Sanepar, Rita Camana, durante coletiva à imprensa nessa sexta-feira (21) que contou também com o secretário municipal de Meio Ambiente, Wagner Yonegura, e a gerente regional e local do IAT (Instituto de Água e Terra) – antigo IAP, Marlise da Cruz.

Segundo a gerente da Sanepar, o abastecimento deve ser estabelecido até domingo em todo o Município, mas só será possível devido à retirada de todo o entulho de dentro do rio. “A barreira de lixo impediu que o Rio Cascavel tivesse seu fluxo normal, pois não retornava essa água para captação”, explica Rita, referindo-se ao represamento feito por todo o lixo. Segundo ela, garrafas pet e isopor foram a maioria dos resíduos encontrados no lixo.

Após identificado o problema, o IAT acelerou o processo para assegurar a liberação de máquinas para a retirada do lixo ainda na quinta-feira (19). “O Rio Cascavel estava totalmente obstruído. O rio não foi lá captar todo esse lixo, foi a mão humana. Temos que repensar nossas atitudes com a natureza”, alerta Marlise.

Descaso

A situação lamentável em que se estava o Rio Cascavel ocorreu por conta do descaso da população, afirma o secretário de Meio Ambiente, Wagner Yonegura. “Cascavel é a sexta melhor cidade do Brasil em saneamento, o que inclui tratamento de água, esgoto e coleta de lixo, e uma cidade desse nível não é cabível que isso ocorra. É falta de conscientização da população, falta de colaboração”, critica. “Em Cascavel, a varrição de rua é realizada em 140 km de calçadas e ruas diariamente, são 76 pessoas exclusivamente para esse serviço. Agora, 50 toneladas de lixo são mais ou menos 15 caminhões, ou seja, não foi uma pessoa que jogou 15 caminhões dentro do rio. É um pedacinho de plástico, é uma garrafinha, são pessoas que jogam lixo pelo bueiro e isso vai pela galeria e acaba no Rio Cascavel. Todo o mundo se preocupa com o mar, mas o mar começa aqui, na nossa calçada”.