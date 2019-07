Macacos mudam rotina no Lago; mas cuidado!

Ao menos quatro saguis e macacos-prego deram o ar da graça na tarde de ontem no Lago Municipal em Cascavel e fizeram graça, claro! Para alegria da criançada (e desespero dos pais), eles foram até as proximidades do parquinho, onde muitas crianças estavam brincando. Um pai conta que os macacos foram chegando de mansinho e que, quando se deram conta, já estavam todos ali por volta.

Não demorou muito para uma mãe encorajar a filha a oferecer ao animal um salgadinho industrializado. Arisco, ele não aceitou, mas a caçada por comida continuou.

A busca desses animais por todo o lago é por comida e comida fácil. Afinal de contas, a cena é mesmo bem fofinha. Muitas pessoas se sentem instigadas a dar alimentos a eles, mas isso pode esconder alguns perigos.

Segundo o médico-veterinário Ilair Detoni, do Zoológico de Cascavel, alimentar esses animais é um grande erro e pode causar vários problemas. “Aliás, há diversas placas distribuídas pela região do lago pedindo para que a população não alimente os animais”, lembra.

Um dos problemas está na má qualidade da alimentação oferecida. Os animais não podem ter acesso a produtos industrializados e a dietas que não são comuns a seu modo de vida, como os salgadinhos. “Eles têm uma mata de 200 hectares para buscar o próprio alimento. Estamos sempre atentos em plantar árvores frutíferas para que eles estejam sempre bem alimentados, por isso pedimos para as pessoas que não alimentem os animais”, reforçou.

Perigo?

Alimentar os maçados com comida pode torná-los agressivos quando saírem e as pessoas se recusarem a dar o que tiverem. “Já tivemos incidentes em que os pais estimularam as crianças a dar comida, mas na hora a criança se assustou ou acabou puxando a mão por medo e o animal as atacou porque queria o alimento. Esse é mais um motivo para não dar comida a eles”, explica Ilair Detoni.

Apesar de serem mesmo bonitinhos e engraçadinhos e até parecerem amistosos, a recomendação é nunca tocar neles!

Todos estão visivelmente sadios e contam com monitoramento constante da equipe do Zoo indicando boas condições de saúde, mas eles podem transmitir doenças. “Eles são animais silvestres, o monitoramento indica que estão bem, mas essas condições podem mudar rapidamente. Então, o indicado é não tocar nem dar comida e obedecer uma distância segura deles. A gente conta com o bom senso da população para isso”, completou o médico-veterinário.

Reportagem: Juliet Manfrin