Lua fora do curso: confira o calendário deste fenômeno para 2020

Embora seja um satélite da Terra, a Lua tem status de planeta na Astrologia. Como passa apenas dois dias e meio em cada signo, é o mais veloz dos astros, tem impacto maior na vida cotidiana e papel importante nas previsões diárias. Quando ela fica sem fazer aspectos com outros planetas antes de mudar para um novo signo, é considerada Lua fora de curso. Em português claro, ela produz uma energia que pode provocar imprevistos, esquecimentos, atrasos e atrapalhar especialmente novas atividades. Confira algumas dicas e o calendário da Lua fora de curso em 2020.

1) Enquanto acontece a pausa da Lua, evite novos compromissos de trabalho e, se puder, adie reuniões. Lançamentos de ideias, produtos e projetos também podem não surtir o efeito desejado.

2) Pense duas vezes antes de ir às compras. Convém fazer uma lista do que realmente precisa e fugir de gastos supérfluos. Controle as despesas com pulso firme para não se perder.

3) Na medida do possível, tente não começar atividades diferentes durante a Lua fora de curso. Mantenha as tarefas que fazem parte do seu cotidiano e deixe o que for novo para depois.

4) A melhor forma de administrar a energia dessa fase é cuidar do que já está programado, acertado e em andamento. Prefira seguir com a sua rotina em vez de se aventurar em assuntos e interesses incertos.

5) Na saúde, consultas, exames e cirurgias podem não trazer resultados precisos. Se puder escolher, prefira marcar esses compromissos nos horários em que a Lua estiver ativa.

6) Confira as datas na tabela para saber quando a Lua ficará fora de curso em cada mês de 2020. Assim, será mais fácil programar seu dia a dia, planejar seus compromissos e ter sucesso.

Confira o calendário completo da Lua fora de curso do mês de janeiro.

Veja o calendário completo de 2020:

Fonte: João Bidu