Londrina e Paraná Clube duelam pelo G4 da Série B

Curitiba – Duelo que nos últimos anos fica cada vez mais acirrado, a ponto de levantar a discussão entre torcedores de quem fica na frente entre as forças do futebol paranaense, Londrina x Paraná Clube é o destaque na 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira, às 19h15, no Estádio do Café.

Os rivais se enfrentam de olho em uma vaga no grupo dos quatro primeiros da classificação. A Gralha ocupa a segunda posição com 22 pontos, a quatro do líder Bragantino, e o Tubarão a sexta colocação com 20 pontos.

Este ano, os rivais já se enfrentaram duas vezes, sendo uma pela Copa do Brasil, competição pela qual o Londrina levou a melhor com uma vitória nos pênaltis (5 a 4), depois de empate (1 a 1) no tempo normal, e uma pelo Paranaense, com vitória do Paraná, por 2 a 1. Ambos os jogos foram no Estádio do Café.

Para o duelo desta noite, o técnico Alemão conta com o retorno do atacante Dagoberto, preservado no fim de semana, na derrota para o Oeste no interior de São Paulo. Já Matheus Costa não conta com o zagueiro Eduardo Baurmann, que levou o terceiro cartão amarelo na derrota em casa para o Sport.

Dragão x Fantasma

Ascendentes na Série B, Atlético-GO e Operário medem forças nesta noite em Goiânia, no Estádio Antônio Accioly, às 20h30, pela 13ª rodada da Série B. O Dragão goiano vem de uma vitória em Minas Gerais sobre o América-MG que o fez saltar quatro posições na classificação e chegar ao G4, na terceira posição. Já o Fantasma paranaense emplacou a quarta partida sem derrota ao empatar com o Coritiba em Ponta Grossa. Com isso, deixou a zona de rebaixamento e chegou à zona intermediária da classificação, na 13ª posição.