Lojistas torcem pelo frio para aumentar vendas

Dois pares de tênis por R$ 100; botas por R$ 59 e casacos de inverno a R$ 99 são as estratégias dos comerciantes cascavelenses para atrair os consumidores que resistem a investir em artigos do inverno mesmo com a estação já se aproximando.

O frio da semana passada até levou um pouco do movimento às lojas, mas foi fraco.

Gerente de uma loja de calçados da cidade, Eva de Lima Muniz está ansiosa pelo frio mais rigoroso: “Temos expectativa de vender tudo, mas para isso o frio precisa chegar e ficar”.

Com as inconstâncias do clima, o consumidor fica tímido e por enquanto só dá aquela “olhadinha”. “Eu gosto muito de olhar, mas pondero nos gastos e só compro quando tenho certeza da compra”, afirma a estudante Natalia Castro.

Com a grana curta, a pesquisa tem se tornado algo essencial aos consumidores e as compras só são feitas depois de ver muita vitrine. “Eu vim para comprar, mas estava à procura de uma loja que vendesse roupas para crianças e adultos para comprar tudo em lugar só”, conta a auxiliar administrativa Camila Santos.

Inverno daqui a um mês

A estação mais fria do ano só chega daqui a um mês, no dia 21 de junho. Os comerciantes ficam monitorando a previsão do tempo na esperança de que a temperatura caia e a movimentação nas lojas atinja o esperado: “A expectativa é de que esta semana faça frio novamente, então a gente espera que aqueça o mercado”, fala, esperançoso, o gerente de uma loja de roupas Rogério Gonçalves.

Conforme o Instituto Simepar, as temperaturas caem a partir de quarta-feira para 12ºC a mínima e chegam a 8ºC no sábado, provavelmente o dia mais frio do ano.

Reportagem: Milena Lemes