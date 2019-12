Lojas abertas até mais tarde

O comércio de Cascavel já está atendendo até mais tarde visando às festas de fim de ano. Até esta sexta-feira (13) o comércio ficará aberto das 9h às 20h e no sábado (14) das 9h às 18h. Na semana seguinte, de 16 a 20 de dezembro, o funcionamento será das 9h às 22h. No sábado (21) o atendimento será das 9h às 18h e, no domingo (22), o atendimento será das 9h às 17h.

A semana de Natal também segue intensa. As lojas abrirão na segunda das 9h às 22h e na véspera, dia 24, o atendimento será das 9h às 18h.

De acordo com uma sondagem realizada pela Fecomércio (Federação do Comércio do Estado do Paraná), as lojas de vestuário e de brinquedos levarão a boa neste Natal, já que 73,3% dos consumidores pretendem presentear com roupas e 46,2% com brinquedos.

Em Cascavel, a expectativa para a época é positiva. De acordo com o presidente do Sindilojas (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Cascavel e Região), Leopoldo Furlan, este deverá ser o melhor Natal em quatro anos. “Na média, as vendas devem ter um aumento de 10%, então o otimismo dos comerciantes está alto”.

Ainda segundo ele, a liberação do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e o pagamento do 13º salário são dois fatores que influenciam nas vendas. “O consumidor está preferindo gastar a pagar as contas”.

O conselho de Furlan é para que os consumidores paguem os presentes à vista.