Liverpool e Manchester United medem forças na volta do Inglês

Londres – Oito pontos de vantagem após oito rodadas. O Liverpool volta ao Campeonato Inglês após a parada da Data Fifa com uma reserva de gordura ampla e inesperada em relação ao principal perseguidor, o vice-líder Manchester City, antes de visitar o arquirrival Manchester United neste domingo, às 12h30 (de Brasília), pela 9ª rodada da Premier League.

O United é o 12º na tabela de classificação, a 15 pontos do líder, mas nem por isso o clássico deixa de ser maior destaque do fim de semana na Inglaterra. Apesar de ser difícil de imaginar que o time comandado pelo norueguês Ole Gunnar Solskjaer possa ressuscitar diante do Liverpool, que vem de 17 vitórias consecutivas no Inglês e detém o título de atual campeão europeu.

“É o jogo perfeito para os jogadores e os torcedores. Atravessamos um momento duro e difícil ultimamente, mas tenho certeza que faremos um bom jogo”, declarou Solskjaer na sexta-feira (18).

“Acredito que não temos nada a perder. O City é o atual campeão inglês, defende seu título e queremos conquistá-lo. Temos que aproveitar e ter muita confiança, especialmente pela forma como somamos nossos pontos, sem ter conseguido mostrar nosso melhor futebol para conquistar as vitórias”, analisou por sua vez o holandês Virgil Van Dijk, zagueiro do Liverpool.