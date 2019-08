Liverpool conquista a Supercopa da Europa nos pênaltis na Turquia

Londres – O Liverpool é campeão da Supercopa da Europa pela quarta vez em sua história. A equipe venceu o Chelsea nos pênaltis por 5 a 4, ontem, após empate por 2 a 2 em Istambul, na Turquia, e ergueu a taça diante do rival inglês. O time azul abriu o placar aos 35min jogados com Giroud. Sadio Mané empatou aos 2min do segundo tempo e virou aos 4min da primeira etapa da prorrogação; e Jorginho, de pênalti, empatou o jogo cinco minutos depois, de pênalti.

Pela primeira vez, a final contou com arbitragem feminina: a escolhida foi a francesa Stéphanie Frappart, que apitou a final da Copa do Mundo Feminina 2019. Assim como ela, as auxiliares Manuela Nicolosi e Michelle O’Neill tiveram atuação segura e anularam corretamente dois gols do Chelsea.

O Liverpool disputou a final por ter vencido a Liga dos Campeões na temporada passada, e o Chelsea obteve sua credencial para a Supercopa com a conquista da Liga Europa.

O Chelsea abriu o placar graças a uma boa jogada de Pulisic aos 35 minutos. O norte-americano arrancou pelo meio e lançou Giroud, que estava na mesma linha da zaga do Liverpool e chutou cruzado para o gol.

O Liverpool deu a resposta rapidamente no início do segundo tempo. Aos 2min, Fabinho lançou Firmino pelo alto e viu o colega brasileiro servir Mané. Açucarado, o passe deixou o senegalês livre diante do gol e pronto para empurrar para a rede.

A torcida do Chelsea prendeu a respiração aos 28 minutos, quando Salah chutou pela esquerda e exigiu boa defesa de Kepa. Na sequência, o goleiro espanhol espalmou o rebote de Van Dijk e voltou a impedir o que seria o gol da virada dos Reds.

Assim como o goleiro dos Blues, o zagueiro do Liverpool também teve seu momento de grandeza ao travar uma finalização perigosa de Pedro. O bom posicionamento da zaga de Jurgen Klopp ainda provocou o impedimento de Mason Mount, que teve gol bem anulado.

A persistência do empate levou a partida para a prorrogação. Aos 4min, Mané voltou a aproveitar assistência do brasileiro Roberto Firmino e virou o placar momentaneamente, mas o goleiro Adrian, substituto de Alisson, cometeu pênalti poucos minutos depois. Jorginho converteu a cobrança.

Na disputa por pênaltis, Roberto Firmino, Fabinho, Origi, Alexander-Arnold e Mohamed Salah converteram para o Liverpool e Jorginho, Barkley, Mount e Emerson para o Chelsea, mas Tammy Abraham parou no goleiro Adrián.