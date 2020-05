A live do piloto Djalma Fogaça com o ex-piloto Milton Sperafico (foto) neste domingo, a partir das 19h, está sendo uma das mais aguardadas dos meios esportivos. Sperafico foi candidato a presidente da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) no último pleito e certamente Fogaça irá apertar para saber se o ex-piloto será novamente candidato no pleito de janeiro próximo.