Liga dos Campeões: Liverpool avança como líder e se tranquiliza para o Mundial

Viena – O Liverpool, atual detentor do título da Liga dos Campeões, classificou-se para as oitavas de final da atual edição da competição ao vencer por 2 a 0 o RB Salzburg, nessa terça-feira (10). O resultado, de quebra, garantiu-lhe o primeiro lugar do Grupo E. A partida, disputada na Áustria, foi a antepenúltima do time inglês antes da estreia no Mundial de Clubes, e era encarada como decisiva e a que tirava o sono dos Reds.

A outra partida decisiva está marcada para terça-feira (17), contra o Aston Villa, fora de casa, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Como estreará no dia seguinte (18) no Mundial de Clubes, o duelo inglês poderá ser adiado ou ter um Liverpool com suplentes em campo.

Isso, entretanto, não preocupava tanto quanto vencer o RB Salzburg, que havia imposto grandes dificuldades no jogo de ida da Liga dos Campeões, na Inglaterra. Na ocasião, depois de abrir vantagem de três a zero no placar no primeiro tempo, os austríacos chegaram ao empate na segunda etapa, até que Salah garantiu o 4 a 3 dos donos da casa.

Ontem, após um primeiro tempo sofrido, em que viram o Salzburg, atual campeão austríaco, assustar o gol do brasileiro Alisson, os ingleses construíram a vitória e alcançaram a classificação à próxima fase da Champions com dois gols em um minuto no segundo tempo, com Naby Keita (aos 12min) e Mohamed Salah (13min).

A segunda vaga do grupo ficou com o Napoli, que goleou o lanterna Genk por 4 a 0. O RB Salzburg, terceiro colocado, disputará a Liga Europa. Agora, o Liverpool se concentra para defender a liderança e a invencibilidade no Inglês, sábado (14), contra o Bournemouth.