Liga dos Campeões. Barça x United e Juve x Ajax definem os primeiros na semi

Zurique – Após uma rodada eletrizante de jogos de ida, na última semana, a segunda e última parte das quartas de finais do torneio mais importante de clubes do futebol mundial definirá hoje e amanhã os semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa 2018/2019. Nesta terça, os duelos são Barcelona x Manchester Unitet e Juventus x Ajax, ambos às 16h (de Brasília). Amanhã, os embates serão Manchester City x Tottenham e Porto x Liverpool.

Com os resultados dos jogos de ida, Liverpool, Tottenham e Barcelona estão em vantagem e estão a um passo de avançar para as semifinais. Por outro lado, Porto, Manchester City e United precisam reverter os prognósticos para se classificarem. Já Ajax e Juventus tirarão a prova real após empate (1 a 1) em Amsterdã.

No jogo de ida na Holanda, aliás, o Ajax continuou mostrando ao mundo o porque é um dos times mais empolgantes da temporada e não mudou seu estilo de jogo para enfrentar a toda poderosa Juve. No entanto, quem tem Cristiano Ronaldo precisa apenas de uma chance, e foi exatamente na única bola de perigo que teve no jogo que CR7 colocou a Velha Senhora em vantagem.

Na etapa final, com apenas um minuto, um David Neres em grande fase empatou tudo e deixou a vaga em aberto para o jogo de volta, nesta terça-feira, em Turim. O empate sem gols classifica a Juve pelo gol fora de casa, mas a partida tem tudo para ser novamente bem disputada e com gols. E uma nova igualdade com gols, acima de 1 a 1, classifica o time holandês.

Vantagem em casa

Apesar de vencer por 1 a 0 em pleno Old Trafford, o Barcelona não fez a sua melhor partida contra o Manchester United na última semana. O time inglês soube avançar a marcação e forçar erros na saída de bola dos catalães, mas um gol contra de Luke Shaw deu a vitórias e vantagem do empate no jogo de volta aos blaugranas. Nesta terça, no Camp Nou, o Barcelona pode até empatar que garante a classificação, mas se o Manchester United repetir a boa atuação do jogo de ida, e quem sabe repetir o feito de eliminar o PSG no Parque dos Príncipes, pode complicar a vida dos catalães.

Legenda: Messi foi poupado no Espanhol para jogo decisivo desta terça

Crédito: UEFA