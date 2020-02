Liga do Bem vai ao Show Rural

Com muita criatividade, a Liga do Bem contra o Aedes tem chamado a atenção do público que visita o 32º Show Rural. Na ação, agentes de endemias do Município incorporam super-heróis para mostrar que, se cada um fizer o seu papel, todos sairemos vitoriosos nessa guerra contra a dengue. Ao lado deles aparecem a “morte” e o temido “Aedes”.

A supervisora da equipe de Educação em Saúde, Nalva Maria de Sá dos Santos, diz que a iniciativa tem tido uma resposta bastante positiva da população, uma vez que o estande da prefeitura sempre está cheio. “Se você fala de dengue, o povo já está enjoado. Então, tivemos que chamar a atenção do público de uma forma lúdica. As agentes estão vestidas de heroínas para incentivar, principalmente, as crianças a serem os heróis de suas casas, ajudando a cuidar do quintal”.

Outra ação que tem atraído o público é o cartaz de “doação de filhotes”. Quem passa fica entusiasmado, mas tem um susto ao ver que os filhotinhos em questão são mosquitos da dengue.

O estande conta ainda com exposição de larvas vivas e de animais peçonhentos, como escorpião e a aranha marrom, que também vitimam cascavelenses, especialmente no verão.

Vale lembrar que o Município declarou guerra contra o mosquito. Em Cascavel, o 1º LirAa (Levantamento de índice Rápido Amostral por Aedes Aegypt) apontou 5,2% de infestação, um índice de alto risco para epidemia de dengue.