A seleção brasileira feminina de vôlei estreará na segunda semana da Liga das Nações às 14h30 (de Brasília) desta terça-feira. O Brasil jogará com a Holanda no Ominisport, em Apeldoorn, na Holanda. O time verde e amarelo terá como adversários nesta etapa da competição, além das donas da casa, a Polônia e a Bulgária. O SporTV 2 transmitirá ao vivo os três jogos – respectivamente, os outros serão amanhã, às 11h30, e quinta-feira, às 14h30.

Na primeira semana da Liga das Nações, o Brasil venceu China e Rússia por 3 sets a 0 e foi superado pela República Dominicana por 3 sets a 1. Na classificação geral, as brasileiras aparecem em quinto lugar, com seis pontos. A Turquia e os Estados Unidos estão empatados em primeiro lugar, com nove, seguidos pela Itália, com oito e a Polônia, com sete. A Holanda aparece em décimo lugar, com três pontos, uma vitória e duas derrotas.

Brasileiras e holandesas duelaram pela última vez no Mundial de 2018, no Japão. Na ocasião, as brasileiras levaram a melhor por 3 sets a 2. O treinador José Roberto Guimarães comentou sobre a expectativa para o duelo contra a Holanda: “é uma seleção que está se planejando para ter o seu melhor time no Pré-Olímpico. É uma escola que evoluiu muito nas últimas competições. A Dijkema (levantadora) tem uma boa distribuição e é sempre muito precisa”, analisou.