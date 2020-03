Libertadores prorrogada

A Conmebol prorrogou até 5 de maio a paralisação da Copa Libertadores em prevenção à pandemia do novo coronavírus. A suspensão também engloba a Copa Sul-Americana, que ainda não realizou o sorteio da segunda fase. Inicialmente, a confederação havia postergado somente as partidas marcadas para esta semana. O avanço da pandemia no continente sul-americano, com os registros das primeiras mortes por covid-19, fez a Conmebol mudar os planos e estender a paralisação. Na última terça (17), a entidade já havia anunciado que a Copa América deste ano, com sede na Argentina e na Colômbia, seria disputada somente em 2021.

