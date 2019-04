Libertadores: Grêmio desafia Libertad, o melhor time da competição

Porto Alegre – Terceiro colocado do Grupo H com quatro pontos em quatro jogos, fora da zona de classificação às oitavas de final, o Grêmio entra em campo nesta terça-feira em busca de um feito inédito na Libertadores 2019: vencer o Libertad. O duelo, válido pela 5ª e penúltima rodada, está marcado para as 19h15 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR).

O time paraguaio lidera a chave com 12 pontos, com 100% de aproveitamento – quatro vitórias em quatro jogos – e já está garantido na próxima fase. Além disso, tem o melhor ataque, com dez gols, e o artilheiro da competição: o argentino Adrián Martínez, que já balançou as redes seis vezes.

O vice-líder do grupo é o Universidad Católica, que tem dois pontos a mais que o Grêmio e atuará amanhã na rodada contra o lanterninha Rosário Central (um ponto). Ou seja, um triunfo hoje manterá o Tricolor Gaúcho vivo na disputa, independentemente do resultado da partida de amanhã, pois na última rodada o Imortal receberá o Universidad Católica.

Em bom momento pelo título estadual conquistado nos pênaltis diante do arquirrival Internacional, o Grêmio não deve apostar em mudanças na escalação, ainda que Luan esteja novamente à disposição para iniciar entre os titulares.

Renato Gaúcho deverá mandar a campo: Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Everton; André.