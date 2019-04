Libertadores: Athletico enfrenta Tolima para fazer a trinca em casa

Curitiba – Líder do Grupo G da Libertadores com 100% de aproveitamento na Arena da Baixada, o Athletico recebe o Tolima nesta terça-feira em busca de fechar a trinca como mandante diante dos três adversários da chave. O jogo, válido pela 4ª rodada, está marcado para as 19h15.

Será também a despedida em casa da fase de grupos. Depois, nas duas últimas rodadas, o Furacão atuará como visitante, contra o Jorge Wilstermann, na Bolívia, no dia 24, e o Boca Juniors, na Argentina, no dia 9 de maio.

O Athletico lidera o Grupo G com seis pontos, dois a mais que o Boca, que irá a campo amanhã pela 4ª rodada, em casa, contra o laterninha Wilstermann, que tem dois pontos. O Tolima também tem quatro pontos, mas é o terceiro pelos critérios de desempate. Argentinos e bolivianos se enfrentarão amanhã na Bombonera.

Para este reencontro com o Tolima, que foi o adversário do Furacão na estreia e venceu por 1 a 0, na Colômbia, o técnico Tiago Nunes pode repetir a mesma formação da vitória por 3 a 0 sobre o Boca Juniors, ou optar pela entrada de Tomás Andrade no meio de campo no lugar de Lucho Gonzáles, e assim repetir o time da vitória por 4 a 0 sobre o Jorge Wilstermann.

De qualquer forma, o time atleticano tenta repetir as atuações das últimas partidas para conquistar mais três pontos em casa e praticamente garantir vaga nas oitavas de final antes de iniciar a série como visitante.

Mais jogos

A 4ª rodada da Libertadores, a que marca o início do returno nos grupos, será toda realizada neste meio de semana. Amanhã será a vez de outras quatro equipes brasileiras entrarem em campo. O Cruzeiro receberá o Huracán às 19h15, o Atlético-MG visitará o Cerro Porteño às 19h15, o Palmeiras receberá o Junior Barranquilla às 21h30 e o Grêmio atuará em casa contra o Rosário Central também às 21h30. Já o Flamengo terá compromisso na quinta-feira, contra o San José, no Maracanã.