Liberados 8,3 km de trecho duplicado da BR-163

Quatro Pontes – O Ministério da Infraestrutura, por meio do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), liberou ontem (13) 8,3 quilômetros de pista dupla entre Vila Ipiranga e Quatro Pontes.A rodovia federal é um dos principais eixos logísticos para o escoamento de produtos dos estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul, permitindo acesso aos portos de Paranaguá (PR) e Itajaí (SC).

As obras fazem parte do trecho entre Toledo e Marechal Rondon, de 40 quilômetros, dos quais 20 quilômetros foram entregues em maio do ano passado. São mais de R$ 375 milhões em investimentos e a expectativa é de que as obras sejam concluídas no início de 2021. “Com essa entrega, já são quase 30 quilômetros duplicados nessa rodovia essencial para a logística brasileira, especialmente para o escoamento de grãos. Ou seja, uma rodovia importante não apenas para o Paraná, mas também para toda a região”, destacou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

O trecho duplicado vai do KM 257 ao KM 265,3, com três retornos em nível e interseção com Obras de Artes Especiais no Distrito de Dois Irmãos.

A BR-163 está sendo duplicada em dois segmentos. São 74 quilômetros entre Cascavel e o Distrito de Marmelândia (Realeza), dos quais 20,18 km estão liberados para o tráfego entre a BR-277 e o Distrito de Santa Maria (Santa Tereza do Oeste). O segundo trecho é entre Toledo e Marechal Cândido Rondon.