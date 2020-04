A monotonia, a ansiedade e as broncas das mulheres com o barulho em casa chegaram ao fim. O Kartódromo Delci Damian foi liberado para os preparadores. Eles podem trabalhar em seus boxes, seguindo uma série de recomendações das autoridades de saúde, que estão sendo fiscalizadas pelo Kart Clube de Cascavel. Cada preparador poderá trabalhar em seu boxe, evitar aglomerações (rodinhas) com os outros preparadores, uso de máscaras e álcool em gel para uso próprio e a disposição para quem precisar ir ao boxe. Os treinos de pista estão proibidos.

