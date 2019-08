Levain Cup: Athletico tenta título no Japão nesta quarta-feira

Curitiba – Cerca de seis meses depois do título da Copa Sul-Americana 2018, sua primeira conquista internacional em quase cem anos de história, o Athletico-PR tenta nesta quarta-feira ampliar sua galeria de troféus obtidos fora do País. Às 7h (de Brasília), desafia o Shonan Bellmare pela J.League YBC Levain Cup/Conmebol Sudamericana, anteriormente chamada de Copa Suruga Bank. O duelo será no Estádio BMW, em Hiratsuka, no Japão.

O time anfitrião é o atual campeão da Copa da Liga Japonesa. “É uma equipe de muita velocidade e qualidade nas ações técnicas, tem uma organização tática excelente. Consequentemente, é um jogo com margem de erro muito pequena. A equipe que tiver a menor margem de erro tem mais chances de vencer”, decretou o treinador atleticano, Tiago Nunes.

Para ele, a taça representa mais do que um título. “As conquistas marcam história, as conquistas não são apagadas. Cada vez que se consegue conquistar algo grande, ainda mais um título internacional, eleva o nível do futebol brasileiro, em especial do Athletico”, afirmou.

Pelo regulamento da competição, se o placar terminar empatado na partida única que define o campeão o troféu será decidido nos pênaltis. Durante o confronto, cada equipe pode fazer até seis substituições e o árbitro Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari, de Singapura, não contará com o auxílio do VAR.