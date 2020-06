Destaque brasileiro no automobilismo norte-americano, Léo Lamelas está se preparando para fazer sua estreia no Lamborghini Super Trofeo deste ano, que terá a primeira etapa disputada nos dias 7 e 8 de agosto. Enquanto se prepara para competir no campeonato de GT3 com carros da marca italiana, o piloto brasileiro está treinando de kart em Itu, no interior de São Paulo.