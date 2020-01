Legislativo reduz mais da metade os gastos com diárias e passagens

Foz do Iguaçu – A Câmara de Foz do Iguaçu reduziu para menos da metade os gastos com diárias e passagens no comparativo dos primeiros três anos da atual legislatura com o mesmo período da anterior. A despesa total nos três anos anteriores foi de R$ 301.302, enquanto no triênio da atual legislatura foram R$ 143.589, redução de 52,3%.

Levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado revelou que, ano passado, por exemplo, Foz gastou menos que as câmaras de cidades como Medianeira, Matelândia, Cascavel, Ponta Grossa, Toledo, Guarapuava, Missal, Céu Azul, Marechal Cândido Rondon e Capanema.

O presidente da Câmara, vereador Beni Rodrigues, ressalta o compromisso com a racionalidade e economia do dinheiro público: “Hoje, as viagens de funcionários de carreira desta casa de leis são para cursos importantes para adequação e bom funcionamento da Câmara. E os vereadores que precisarem do meu encaminhamento para alguma viagem representando a Câmara de Foz em Brasília ou Curitiba, tem que ter uma resposta para a população de Foz e também para nós, do Legislativo”.

Economia

As medidas de contenção de gastos geraram uma economia de R$ 13,3 milhões nos últimos três anos, recursos que foram devolvidos para a prefeitura investir em áreas essenciais como saúde e educação. Em 2017 foram devolvidos à prefeitura R$ 3,4 milhões; em 2018, R$ 4,7 milhões, e, em 2019, foram R$ 5,2 milhões.