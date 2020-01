LAUSANNE 2020 | Brasil encerra participação no curling

O Brasil encerra nesta terça-feira (14) a sua participação por equipes no curling dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausanne 2020, em duelo com a invicta Suíça, às 14h (de Brasília). Ontem, a equipe mista brasileira, formada por Vitor Melo, Michael Velve, Gabi Rogic Farias e Letícia Cid foi derrotada por 13 a 2 pela Hungria. No dia anterior, havia pedido por 12 a 3 para a Dinamarca. Antes ainda, na estreia, o quarteto foi derrotado pela China por 14 a 1. Após a partida contra as anfitriãs nesta terça, os atletas brasileiros voltarão à Arena Champéry no sábado (18), quando iniciam a disputa por duplas mistas, que reúnem inclusive jogadores de diferentes nacionalidades.

