Lançamento de livro marca comemoração dos 32 anos do Ecomuseu de Itaipu

No dia em que completou 32 anos de atividade, nesta quarta-feira (16), o Ecomuseu de Itaipu ganhou de aniversário um livro que retrata as três primeiras décadas da instituição. “Ecomuseu de Itaipu – 30 anos”, de Cláudia Feijó da Silva, traz fotos, depoimentos e histórias da época da construção da usina, além de descrever as atividades e a relação que o espaço desenvolveu com a comunidade.

O trabalho foi elaborado a partir de pesquisas feitas para a exposição de aniversário de 30 anos do Ecomuseu, em 2017. A exposição ficou seis meses em cartaz e depois viajou para os municípios da região, incorporando novas experiências e personagens.

“O lançamento da obra é o pano de fundo para celebrar a importância do Ecomuseu, um local que reúne cultura, história, tradição, ecologia, território. É um momento de reunir as pessoas para preservar a nossa cultura”, declarou o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna. “Aqui também é um espaço para reunir alunos e professores”, acrescentou, lembrando que na véspera (dia 15) foi comemorado no Brasil o Dia dos Professores.

Além do diretor-geral e da autora, Cláudia Feijó, participaram do lançamento o diretor de Coordenação de Itaipu, Luiz Felipe Carbonell; o coordenador do Sistema Estadual de Museus do Paraná, Renê Wagner Ramos; o superintendente de Gestão Ambiental (MA.CD), Ariel Scheffer da Silva; e a gerente da Divisão de Educação Ambiental (MAPE.CD), Leila de Fátima Alberton.

Para o diretor de Coordenação, o livro dá a oportunidade para que a história do Ecomuseu, a sua evolução como instituição, e a relação que construiu com a comunidade possam ser registradas e estejam acessíveis ao público. “Assim, podemos ter a certeza de que as futuras gerações vão conhecer o motivo e a evolução dessa grande obra”, salientou.

“Ecomuseu de Itaipu – 30 anos” tem mais de cem páginas (com papel reciclado), tiragem de mil exemplares, e será distribuído para museus e secretarias municipais de Cultura da região, ampliando a visibilidade da própria história da Itaipu, da região, e o trabalho desenvolvido pela equipe do Ecomuseu em Foz do Iguaçu.

Programação

A cerimônia desta quarta-feira (16) faz parte da programação de aniversário do Ecomuseu, que começou na segunda-feira (14) e segue até sábado (19), com diversas atividades. Após o lançamento, a professora adjunta da Faculdade de Artes do Paraná, Rosimeire Odahara Graça, apresentou a palestra “O papel dos museus nas cidades”.

Em seguida, Renê Wagner Ramos, coordenador do Sistema de Museus do Paraná, falou sobre “O Sistema de Museus do Paraná e parceria com museus e bibliotecas para implantação do Pergamum – software de banco de dados”.

A programação prossegue nesta quinta-feira (17) com a atividade “ateliê criativo”, que vai reunir alunos da Associação Cristã de Deficientes Físicos de Foz do Iguaçu (ACDD). À tarde, será a vez dos alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Amina Barakat, participarem da oficina.

A sexta-feira (18) será dedicada aos integrantes do Programa Iniciação e Incentivo ao Trabalho (PIIT) da Itaipu. Eles vão assistir à apresentação teatral “As Mil e Uma Noites” – mas com histórias menos conhecidas que as de Aladdin, Simbad e Ali Babá.