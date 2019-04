Lançamento de disco

A lançadora Fernanda Borges faz o melhor início de temporada de sua carreira e em competições nos Estados Unidos e chegou ao terceiro lugar no Ranking Mundial da IAAF de 2019, com a marca de 63,96m, obtida no Torneio Internacional de Chula Vista, disputado em San Diego, na última semana. Uma prova forte, que teve como vencedora a estadunidense Valarie Allman, com 67,15m, recorde pessoal e primeiro lugar do Ranking Mundial. A gaúcha Fernanda já estava nesta terceira posição no Ranking com o resultados de 62,76m obtido em 24 de março, quando venceu a primeira das quatro competições que já fez nos Estados Unidos, o San Diego State Aztec Track and Field Invitational, com índice para o Mundial de Doha (QAT).