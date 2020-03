Lago Municipal de Cascavel ganhará nova passarela com mirante

O Lago Municipal de Cascavel, um dos principais pontos turísticos da cidade, ganhará uma nova passarela dentro dos próximos três meses. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) assinou na segunda-feira (2) a ordem de serviço para que a empresa vencedora do processo de licitação inicie as obras.

De acordo com a Secretária de Meio Ambiente, a empresa tem cinco dias para iniciar a obra, contados a partir da data da assinatura. Durante 90 dias a passarela atual será interditada para as obras.

Nesse período, as pessoas que costumam fazer caminhadas no lago não conseguirão completar a volta por conta das obras. “Pedimos a compreensão das pessoas que frequentam o espaço “, afirma o secretário de Meio Ambiente, Wagner Seiti Yonegura. A nova ponte terá, inclusive, um mirante que deixará o espaço ainda mais atraente.

A construção da nova travessia terá investimentos de R$ 207.571,25 e as obras serão executadas pela Mozione Equipamentos Ltda ME, vencedora do processo de licitação.