Laboratório Central de Cascavel, referência em análise de exames de covid-19 recebe professores da UTFPR

Nesta quinta-feira (18), o Laboratório Central de Cascavel recebeu dois professores da UTFPR (Universidade Federal Tecnológica do Paraná), campus de Toledo, do Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Os professores Thiago Maniglia e Cleverson Busso fizeram a visita técnica com objetivo conhecer o trabalho desenvolvido pelo laboratório, desde a aquisição de equipamentos até a certificação da unidade pela Secretaria Estadual de Saúde para realização da análise dos exames de pacientes suspeitos com sintomas da covid-19.

Os professores foram recebidos pela coordenadora técnica do laboratório, a farmacêutica bioquímica Nely Norder. Atualmente, a unidade laboratorial conta com cinco bioquímicos e três técnicos que trabalham diariamente na análise dos exames RT-PCR para covid-19.

A UTFPR Campus Toledo está estruturando um laboratório e adquirindo equipamentos para poder realizar os testes para Covid-19 naquele município. O objetivo é fortalecer a região Oeste na realização das análises dos exames e garantir mais segurança para a população.

“Estamos muito felizes com a coordenação que permitiu a nossa visita ao Laboratório Central de Cascavel para conhecer a estrutura, dos procedimentos que são realizados aqui para fazer o teste do RT-PCR. Com a experiência daqui, queremos que a população de Toledo também tenha acesso aos exames de forma mais rápida, assim testando mais pessoas e controlando a doença no município”, destacou o professor Thiago Maniglia.

No final do mês de abril, o Laboratório Central de Cascavel recebeu dois novos equipamentos para análise das amostras coletadas em pacientes com suspeita do novo coronavírus. Os equipamentos adquiridos em forma de comodato são: um termociclador e um extrator de DNA, com fabricação na Coréia do Sul.

Desde maio o até agora, o Laboratório Central de Cascavel já entregou 850 exames finalizados, uma média de 40 exames todos os dias. Os resultados são entregues aos médicos que atuam no Call Center Médico e também nas Unidades de Pronto Atendimento.

Cascavel é a primeira cidade do Paraná com laboratório municipal credenciado para realização de análise de exames para covid-19

No dia 22 de maio, o Laboratório Central de Cascavel recebeu a certificação que o habilita oficialmente como unidade para exames RT-PCR da Covid-19. A habilitação foi feita pela Secretaria Estadual de Saúde por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde.

Dessa forma, Cascavel se soma à Foz do Iguaçu, os quais possuem estabelecimentos municipais credenciados pelo Governo do Estado para a realização dos testes para covid-19.De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, pelo menos três mil testes poderão ser realizados com os equipamentos ao longo dos próximos meses.

24 horas

Os equipamentos de análises adquiridos pela Secretaria de Saúde de Cascavel são capazes de apresentarem o resultado dos exames em até 24 horas.

Como funciona

O PCR, realizado pelo termociclador, é um exame que pesquisa o material genético do agente etiológico que causa a covid-19, além de outras doenças provocadas por vírus. As secreções naso e orofaríngeas são coletadas do paciente e colocadas em microtubos e encaminhados ao Laboratório Central do Município.

Os microtubos são inseridos na máquina de extração, onde passam por um tratamento químico para posterior amplificação (termociclador) do material genético do vírus, caso esse esteja presente.