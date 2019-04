Kindermann x Santos e Vitória-PE x Minas ICESP sofrem mudanças

A Diretoria de Competições da CBF informou, nesta segunda-feira (1º), duas alterações na tabela original do Brasileiro Feminino A-1. A partida entre Kindermann-Avaí x Santos passou de 17h para 19h30. A bola rola na Ressacada, no dia 11 de abril. Já o jogo Vitória-Santa Cruz/PE x Minas ICESP foi definido para a Arena Pernambuco, no dia 10 de abril, às 15h. Os dois confrontos são válidos pela quarta rodada da competição.

Confira abaixo a mudança e no documento em anexo.

Kindermann-Avaí/SC x Santos/SP



De: 16h

Para: 19h

Data: 11/04, quinta-feira (mantida)

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis/SC (mantido)

Vitória-Santa Cruz/PE x Minas ICESP/DF



De: local “a definir”

Para: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata/PE

Data: 10/04, quarta-feira (mantida)

Horário: 15h (mantido)