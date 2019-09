Em Matelândia, o diretório municipal do PSDB anunciou a pré-candidatura de Kiko D’Agostini para a prefeitura em 2020. O diretor-executivo do Grupo D’Agostini disse que colocou seu nome à disposição do partido para disputar pela primeira vez uma eleição com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento social e econômico das comunidades. “Quero levar minha experiência como empresário e cidadão para a Prefeitura”, disse.