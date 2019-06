Kickboxing no Sul-Americano

Sete atletas de Cascavel que fazem parte da seleção paranaense de kickboxing garantiram medalhas no Campeonato Brasileiro da modalidade, realizado no fim de semana em Sorocaba (SP), e ajudaram o Paraná a conquistar a 3ª colocação geral.

Da equipe Diamond’s Fight Team (foto), Maria Heloisa Belanson faturou medalhas de ouro em duas categorias: Point Fight e Light Contact. Natan Alves também subiu duas vezes ao lugar mais alto do pódio, na categorias Point Fight e Light Contact. Já Natália Pereira foi duas vezes prata, no Kick Light e no Light Contact, enquanto Matheus Benetes foi prata no Point Fight e Luana Benites no K1 Rules.

Da academia templo do Corpo/N1 Team, Everaldo Amaro se sagrou campeão brasileiro na categoria Máster, enquanto professor Geisiel Moreira (Portuga) faturou o título em duas categorias: Low Kicks e Kick Light, além do vice-campeonato na Light.

Os medalhistas de ouro no Brasileiro de Kickboxing garantiram vaga para 11º Campeonato Sul-Americano da modalidade, que será realizado no mês de novembro em Lima, no Peru.