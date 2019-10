Atleta número 1 do ranking nacional da modalidade, o cascavelense Gesiel Moreira é o único representante do País na categoria faixa preta até 71 quilos no Campeonato Mundial de Kickboxing, que será realizado deste sábado (19) até o próximo dia 27 em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina. Gesiel, da equipe N1/Academia Templo do Corpo e aluno do Mestre Elson de Jesus, competirá pelo título mundial com representantes de outros 24 países em sua categoria.