Kart de Foz entra na fase decisiva

O Campeonato Citadino de Kart de Foz do Iguaçu entra na fase decisiva neste sábado, com a realização da quarta e penúltima no Adrena Kart. A promoção e a organização são do Automóvel Clube de foz do Iguaçu, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Depois de três etapas, Vitor Cartieri lidera a categoria Cadete; Eric Yang, a Mirim; Bernardo Miola, a Júnior Menor; Nicolas Zaparoli, a Sprinter; Rafael Smaniotto, a F-4 Geral; e a F-4 Graduados; Arturo Mallorquin, a F-4 Sênior; e Márcio Ruiz a categoria F-4 Super Sênior.

A presença dos campeões brasileiros Júnior Flores e Rafael Smaniotto está entre as atrações deste sábado no Adrena Kart. Júnior Flores é o campeão brasileiro da categoria Novatos e Smaniotto da F-4 Graduados. Eles conquistaram o título em julho, em Cascavel. Smaniotto vai à pista para defender a liderança das categorias F-4 Geral e F-4 Graduados, enquanto Flores estará estreando no Citadino, competindo na categoria Sprinter.

Toda a programação será desenvolvida neste sábado. Os treinos livres serão a partir das 9h; os treinos classificatórios a partir das 12h e as provas às 14h15. A solenidade de premiação aos campeões está prevista para as 17h30.

Classificação do Citadino de Kart de Foz do Iguaçu após 3 etapas

Categoria Cadete

Pos. Piloto Pontos

1º) Vitor Cartieri 58

2º) Firás Fahs 55

3º) Júlio Enrique Brito 54

4º) Pedro Cabopianco 49

5º) Vinicius Martins 48

6º) Ana Maria 32

7º) Akyu Myasava 20

Categoria Mirim

1º) Eric Yang 49

Categoria Júnior Menor

1º) Bernardo Miola 25

2º) Firás Fahs 13

Categoria Sprinter

1º) Nicolas Zaparoli 72

2ֻº) Rubson Favaretto 42

3º) Auber Miola 32

4º) Issac Yang 21

5º) Lucas Balbuena 20

6º) Gabriel Chemin 20

7º) Luís Golin 18

8º) Wilson Kim 9

Categoria F-4 Geral

1º) Rafael Smanioto 71

2º) Arturo Mallorquin 60

3º) Marcelo Botega 50

4º) Wassim Fahs 40

5º) Adriano Sabião 36

6º) Márcio Ruiz 27

7º) Guilherme Zimmerman 23

8º) Marcos Rosa 23

9º) Alfred Euzébio 22

10º) Murilo Fiori 21

11º) Anderson Fausto 19

12º) Miguel Galli 14

13º) Inácio Park 8

14º) Wilson Kim 8

15º) Ronaldo Perteler 8

16º) Gustavo Capobianco 7

17º) Luís Henrique Golin 6

18º) Roberto Ramos 3

Categoria F-4 Sênior

1º) Arturo Mallorquin 74

2º) Wassim Fahs 60

3º) Adriano Sabião 57

4º) Marcos Rosa 46

5º) Gustavo Capobianco 33

6º) Roberto Ramos 10

Categoria F-4 Graduados

1º) Rafael Smaniotto 75

2º) Marcelo Bottega 58

3º) Alfred Euzébio 48

4º) Guilherme Zimmermann 32

5º) Murilo Fiori 21

6º) Miguel Galli 20

7º) Inácio Park 18

8º) Luiz Henrique Golin 14

Categoria F-4 Super Sênior

1º) Márcio Ruiz 70

2º) Anderson Fausto 26

3º) Wilson Kim 24

4º) Ronaldo Perterle 24