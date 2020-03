Justiça obriga funcionamento de 70% da frota do transporte coletivo durante greve em Cascavel

Uma liminar determinou nesta terça-feira (17) o aumento de 30% para 70% o mínimo de veículos rodando durante o movimento grevista dos motoristas do transporte coletivo urbano de Cascavel. As empresas que descumprirem a liminar pagarão multa de R$ 50mil por dia.

Confira a liminar completa: Liminar transporte coletivo

Confira a nota oficial do Sinttracovel

A Direção do Sinttracovel (Sindicato dos Trabalhadores em transportes coletivo Urbano Fretamento escolar e escolar Rural – de Cascavel) vem a publico comunicar que autorizou a partir das 11h desta terça-feira (17), a circulação de 70% da frota do sistema de transporte.

A Direção comunica que até o presente momento não foi notificada sobre a liminar e, mesmo assim, em respeito à população decidiu por autorizar antecipadamente o aumento de funcionamento da frota.

Para dirimir qualquer dúvida, a direção do sindicato estará a disposição, na própria sede da entidade.

Cettrans/Transitar inicia o cadastro de transporte alternativo de passageiros

A divisão de Transporte da Cettrans/Transitar iniciou nesta manhã (17) o cadastro de transporte alternativo para veículos próprios. Dois proprietários de vans e um de uma minivan já aguardavam para fazer a inscrição quando a equipe iniciou o atendimento às 8h. Até agora, já são oito liberados para rodar.

Pelo Decreto nº 12.127, os veículos que passarem pela fiscalização ficam autorizados à cobrança do valor máximo de R$ 5,00 por passageiro no trajeto que forem liberados pela divisão de Transporte, conforme a demanda necessária. Uma identificação é colocada no para-brisa do veículo, para que os passageiros tenham certeza que o carro passou pelo cadastro na Companhia de Trânsito.

Os motoristas apresentam os dados documentais e os dados do veículo; são observadas condições de pneus, cinto de segurança, faróis, freios, condições dos estofados e demais exigências mínimas de transporte de passageiros, bem como a idoneidade do condutor.

Francisco Capelari adquiriu uma van para transporte escolar e como o período agora é de suspensão de aulas por conta da prevenção ao coronavírus, viu uma oportunidade de ajudar a população e, ao mesmo tempo, ter um ganho extra. Ele reside na região norte e se cadastrou para o transporte para os bairros onde reside. “Tem que estender a mão neste momento crítico e, como eu vou ficar parado, também é bom ganhar uns trocos. É hora de todo mundo se ajudar”.

Laurentino Rodriges de Souza também veio cedo para a Cettrans. Ele mora no Riviera e ficou sabendo pelo jornal na noite de ontem do cadastro. “Vim para ajudar a população, pois o povo não tem culpa da greve e agora é um período crítico. Como tenho curso de motorista e a van, achei que era hora de ajudar”. Ele recebeu as instruções e deve fazer a rota Floresta e Riviera conforme a demanda for necessária.