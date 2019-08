Justiça no Bairro Sesc Cidadão em Cascavel

O Poder Judiciário do Estado do Paraná e o Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná, em parceria com a Unipar e a Prefeitura de Cascavel, realizarão neste sábado (17) mais uma edição do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão. O local do evento será na Unipar, na Rua Rui Barbosa, 611. O atendimento à população será das 9h às 17h.

O objetivo é atender a população economicamente vulnerável de Cascavel e região, favorecendo a conciliação por meio de audiências prévias em inúmeras áreas do direito, possibilitando a resolução com a expedição imediata dos documentos.