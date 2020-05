Justiça determina bloqueio de R$ 69 milhões de investigados

A 12ª Vara Criminal de Curitiba determinou o bloqueio de bens no valor de R$ 69 Milhões de 16 investigados, na Operação Taxa Alta, que investiga ilegalidades no contrato de credenciamento de empresas para serviços de registro eletrônico de veículos no Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR).

A partir das investigações, conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela 4ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público de Curitiba, o Ministério Público do Paraná também obteve na Justiça a suspensão do contrato administrativo firmado entre o Detran-PR e uma empresa suspeita de fraude.