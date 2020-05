Justiça decreta prisão preventiva de motorista embriagado que causou acidente com morte em Missal

A pedido do Ministério Público, o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva do motorista encontrado embriagado e sem habilitação para dirigir na tarde desse domingo (17), que causou um acidente com morte na noite de sábado (16) na Linha São João, interior de Missal.

A colisão atingiu um veículo Corsa e um automóvel Uno. O Corsa ia de Missal à Itaipulândia e capotou. Já o veículo Uno, com placas de Missal, vinha sentido Itaipulândia a Missal, pegou fogo e o condutor morreu carbonizado.

A Justiça considerou que a embriaguez do motorista, aliada à ausência de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) em período de isolamento social, atrelado ao fato de que a forte colisão indica o emprego de alta velocidade em rodovia vicinal, são circunstâncias que caracterizam o dolo eventual, e nesse caso “homicídio doloso” – quando há intenção de matar, por assumir o risco de produzir o resultado, ou mostrar-se indiferente a ele.

A prisão preventiva não tem prazo definido e pode durar por toda a tramitação do processo.

A decisão foi proferida na tarde de fomingo (17) em Plantão Judiciário Regional, que nesse fim de semana esteve sob responsabilidade do Juízo Criminal da Comarca de São Miguel do Iguaçu.

*Informações Guia Medianeira