Justiça condena quatro réus pela morte de homem em 2017

Em Curitiba, quatro réus denunciados pelo Ministério Público do Paraná foram condenados por homicídio qualificado pela morte de um homem de 29 anos. O crime ocorreu em agosto de 2017, no bairro Atuba – a vítima foi morta a tiros. Realizado no Tribunal do Júri, o julgamento começou na segunda-feira, 10 de fevereiro, e terminou no início da noite de terça-feira (11).

Além da sentença por homicídio, três dos requeridos foram condenados por constrangimento ilegal. Um dos denunciados foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão, o segundo a 11 anos e um mês de prisão, o terceiro a nove anos e seis meses de prisão e o último a sete anos e 11 meses de prisão. Dois dos réus já estavam presos preventivamente sendo agora decretada a prisão dos demais, que cumprirão as penas em regime fechado. Engano – O rapaz morto caiu em uma emboscada que na verdade era dirigida a outro alvo: os denunciados tinham intenção de matar outro homem, motivados por suposto envolvimento da namorada de um dos réus com essa pessoa. A vítima foi acompanhar esse amigo em um encontro armado pelos criminosos e acabou sendo morta.