Justiça bloqueia R$ 4,9 milhões de ex-deputado que nomeou fantasmas

Curitiba – A 1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba determinou o bloqueio de bens do ex-deputado estadual Basílio Zanusso, acusado pelo Ministério Público estadual de contratar funcionários “fantasmas” durante o período em que cumpriu mandato na Assembleia Legislativa, entre 1998 e 2002.

Alguns deles, inclusive, desconheciam as nomeações e um deles faleceu antes mesmo de ter sido nomeado. Assim, conforme a denúncia do MP, o ex-parlamentar apropriou-se ilicitamente dos salários dos servidores “fantasmas”, no período de 1998 a 2002, totalizando dano ao erário no valor de R$ 4.969.950,74. Esse foi o valor bloqueado liminarmente por decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública da capital.

A segunda ação envolve dois servidores nomeados para trabalhar na administração da Assembleia entre maio de 2009 a abril de 2010, mas que, segundo a Promotoria, não prestaram qualquer serviço à Casa. Um deles, inclusive, morava em Santa Catarina.

Conforme o MP, os salários dos acusados somaram R$ 1.114.068,99. O bloqueio de bens, no mesmo valor, foi determinado pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba.