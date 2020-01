Junta Militar de Marechal divulga resultado de seleção complementar

A Junta de Serviço Militar de Marechal Cândido Rondon solicita aos jovens rondonenses da classe de 2001 e anteriores, aprovados na Seleção Geral em 2019, a comparecerem na Junta de Serviço Militar (junto à Prefeitura) no período de 20 a 23 deste mês, para tomarem conhecimento do resultado. Os chamados a se apresentarem no Quartel em Guaíra receberão informações sobre a data, horário e meio e transporte para Seleção Complementar.

Outro comunicado é para os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2020, residentes no município, que têm até o dia 30 de junho para fazer o alistamento militar. O procedimento poderá ser feito pelo site www.alistamento.eb.mil.br, ou comparecer na

Junta de Serviço Militar, munido dos documentos pessoais e comprovante de endereço.