Judocas na equipe do Estado

A seletiva paranaense que definiu os classificados do Estado para o Campeonato Brasileiro de Judô da Região 5 foi realizada no último fim de semana, em Curitiba, e classificou cinco atletas de Cascavel para a competição nacional.

Todos os campeões e vices da seletiva estadual se habilitaram para representar o Paraná no Brasileiro Regional 5, que contará também com judocas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, e será realizado nos dias 13 e 14 deste mês em Brusque (SC).

Comandada pelo Sensei Washington Toshihiro Donomai, Associação Esportiva Juventus teve como campeões na seletiva os judocas Luiz Otávio da Rosa dos Santos (sub-13, médio até 47 kg), Leonardo Costa Brancalhão – foto – (sub-15, leve até 48 kg) e Emilly Kauani da Rosa dos Santos (sub-15, meio-pesado até 64 kg), além dos vice-campeões Gabriela Paixão Militão da Silva (sub-15, meio-pesado até 64 kg) e Gustavo Costa Brancalhão (sub-21, meio-médio até 81 kg).

O judô cascavelense também foi representado em Curitiba pelos atletas Rogério Paixão Militão (sub-13), Murilo Tavares da Rosa (sub-18), Lucas Antonio da Rosa (sub-18) e Luis Felipe Liotto (sênior), e pelo Sensei Vitor César Moreira (árbitro).