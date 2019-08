Jovem foi morto um dia depois de deixar prisão

A Delegacia de Homicídios, que investiga a morte de Matheus Henrique Mattoso Amaro, 18 anos, ocorrida no dia 31, revela que ele havia saído da Cadeia Pública de Cascavel – por meio de um alvará de soltura – um dia antes do crime. Ele estava preso por furto qualificado e tráfico de drogas. “A DH já tem uma linha de investigação e ouviu algumas pessoas que estavam presentes quando o crime aconteceu. Todas as testemunhas relataram que o atirador entrou no local de capacete e, mesmo tendo mais pessoas na casa, disparou apenas contra Matheus, que foi atingido com pelo menos dois tiros na cabeça”, detalha a delegada Raísa Scariot.

Familiares disseram não ter conhecimento de desavenças que possam ter relação com o crime. A mãe de Matheus, Marise Mattoso, foi condenada pela morte do pai dele e cumpre a pena em regime semiaberto.

O crime

Matheus foi alvejado na madrugada do último domingo (28), quando estava em uma festa no Jardim Riviera, em Cascavel. Um rapaz chegou ao local com um capacete e disparou contra Matheus, fugindo em seguida. O rapaz morreu na manhã do dia 31 no HU.

Informações sobre o caso podem ser passadas de forma anônima pelos telefones 190 e 197.