Jovem é baleado na esquina de casa no bairro Interlagos em Cascavel

Um jovem de 20 anos foi baleado na Rua Silverstone no bairro Interlagos em Cascavel na tarde desta quarta-feira (10).

Segundo informações da família, o jovem identificado como Gabriel Guimarães Costa de 20 anos estava com amigos tomando terere na esquina de sua casa enquanto se dirigia para sua residência quando levou quatro tiros de seis que foram disparados por uma pistola .38. Ele teve perfurações na região pélvica, abdômen, nádegas e coxa direita.

O jovem foi socorrido pelo Siate e encaminhado para o HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná). Ainda não há informações sobre o estado de saúde de Gabriel.

Familiares informaram que moram há 20 anos no local e desconhecem qualquer desavença do rapaz com outras pessoas.

A Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência. Informações sobre o caso podem ser repassadas para o telefone 197.