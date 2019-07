Jorge Callado assume a presidência do Tecpar

A revisão de procedimentos operacionais e administrativos, reforçar a marca Tecpar e aprimorar a entrega de seus produtos para a sociedade, nas áreas pública e privada, estão entre as primeiras ações do novo presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, Jorge Callado. O nome dele foi referendado na semana passada pelo Conselho de Administração do Tecpar (CAD). Callado assume no lugar de Fábio Cammarota.

“É importante também estabelecermos um elo maior com os setores produtivos do Estado, de modo que o Tecpar possa ser um veículo catalisador de inovação e de tecnologia que auxilie o Estado a criar emprego e renda de forma qualificada”, ressalta o diretor-presidente.

PERFIL – Graduado em Biologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Jorge Callado é especialista nas áreas de Gestão e Planejamento Ambiental; Planejamento e Gerenciamento Ambiental e Limnologia (ciência que estuda as águas continentais). Também é mestre em Gestão Urbana pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, atuando como professor das disciplinas de Gestão Ambiental e Ecologia.

Entre os demais cargos que ocupou estão o de secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná; diretor de Saneamento Ambiental da Suderhsa – Instituto Águas Paraná; superintendente do Ibama no Paraná e assessor técnico para área de Meio Ambiente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Em sua função mais recente, atuou como diretor-superintendente do Parque Tecnológico Itaipu.