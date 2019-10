JOJUPS | Curitiba fatura o título da 32ª edição

A delegação de Curitiba manteve a hegemonia e subiu pela quarta vez consecutiva no degrau mais alto do pódio, sagrando-se campeã geral da fase final da Divisão A 32ª edição dos Jojups (Jogos da Juventude do Paraná). Com equipes em 33 das 34 modalidades em disputas, nos naipes feminino e masculino – só não esteve presente no handebol masculino, Curitiba subiu ao pódio 21 vezes entre os três primeiros colocados, conquistando oito medalhas de ouro, nove de prata e três de bronze. A capital somou 30 pontos a mais que Londrina e 103 a mais que Maringá, cidades que completaram o pódio geral. Os municípios de Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Toledo, Cascavel, Campo Mourão, São José dos Pinhais e Medianeira fecharam as 10 primeiras posições.