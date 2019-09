O potiguar Ítalo Ferreira comandou o show nos Jogos Mundiais de Surfe, encerrados fim de semana em Kisakihama, no Japão. Na final, ele surfou uma onda perfeita e somou 17,77 nas notas para ser campeão do torneio. Ítalo, que na estreia chegou direto do aeroporto em meio à sua bateria, depois de ter o passaporte roubado nos EUA, e surfou de bermudas jeans e com prancha emprestada, arriscou tudo na final ao surfar uma onda de costas e fazer um aéreo com rotação completa no ar, o que lhe garantiu uma boa vantagem logo no início da bateria decisiva, que reuniu ainda Kolohe Andino (EUA), vice-campeão, Gabriel Medina, terceiro lugar, e Shun Murakami (Japão), quarto colocado. O resultado de Ítalo ainda ajudou o Brasil a conquistar o título por países, já que no feminino a cearense Silvana Lima ficou com o vice-campeonato e Tatiana Weston-Webb foi a quinta colocada.