A 62ª edição dos Jogos Abertos do Paraná, Divisão A, começa nesta sexta-feira (11) em Toledo. O dia será reservado para as sessões técnicas das modalidades e pesagem dos atletas do judô e do taekwondo. Já as disputas terão início amanhã (12), quando também haverá a abertura oficial, às 19h30, no Parque Ecológico Diva Paim Barth. Ao todo, serão dez dias de competição, envolvendo 3.620 atletas e dirigentes em 402 equipes de 73 municípios.