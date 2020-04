João Pedro Maia volta à pista

Ainda sem perspectivas para uma data em que poderá voltar a competir, o paulista João Pedro Maia (BPAM) encontrou novas opções para se manter em atividade. Mesclando com treinos físicos que realiza em casa, o piloto da Fórmula 4 FIA Argentina recentemente pôde voltar à pista para realizar alguns treinos de kart. “Em todo esse tempo de quarentena, o máximo que pude fazer foi trabalhar com o programa de exercícios que o meu preparador físico determinou”, disse João Pedro Maia. No último sábado, João Pedro Maia voltou aos treinos no Kartódromo San Marino, em Paulínia (SP), localizado bem perto de sua casa, em Campinas

