João Debiasi é o novo secretário da Comunicação e da Cultura do Paraná

Curitiba – João Evaristo Debiasi assumiu nessa sexta-feira (6) a SECC (Secretaria de Estado da Comunicação e da Cultura), após a assinatura do decreto de nomeação pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. Integrante da equipe de governo desde o ano passado, Debiasi era diretor-geral da Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes.

“Este governo tem como marcas a inovação, a eficiência na gestão e a modernização da estrutura pública para que o Estado ofereça serviços de qualidade aos paranaenses. A missão é comunicar esses avanços para que as pessoas tenham acesso e possam se beneficiar de forma integral de obras e programas que estão sendo realizados”, afirma Debiasi.

Com mais de duas décadas de experiência na área de comunicação, inclusive como secretário de Comunicação do governo catarinense (2015-2018), Debiasi assume as funções que eram do jornalista Hudson José. “Um privilégio e uma honra fazer parte da equipe de gestão do governador Ratinho Junior. É um time que atua em conjunto para melhorar o Paraná de hoje e de amanhã”, destaca o novo secretário.

Em 2019, assumiu a diretoria-geral da Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes do Governo do Paraná. “Foi uma experiência muito rica, de muito aprendizado. Um trabalho que permitiu conhecer todas as estruturas do Estado”, ressalta Debiasi.

O governador destacou o bom trabalho realizado por Hudson José, que foi convidado por Ratinho Junior a assumir uma nova tarefa na estrutura de governo, agora na Sanepar.