Jato passa a operar em Cascavel e atende anseio de toda a região

Cascavel – Um voo inaugural do Jato 195 da Embraer e o simbólico batismo da aeronave, registrados na tarde de ontem no Aeroporto de Cascavel, marcaram o início da operação do modelo que comporta 118 passageiros e é menos suscetível às condições climáticas na cidade. O novo modelo era um anseio antigo da população regional, que muitas vezes teve voos desviados para Foz do Iguaçu por conta do vento e neblina comuns na cidade.

“É um momento histórico para Cascavel. Há dois anos e meio viemos lutando por isso e investindo quase R$ 30 milhões na nova estrutura do aeroporto. Após muitos pedidos, muitas ameaças e anúncios, o que nós precisamos é de voos, e nós conseguimos provar a essas empresas que nós vamos cumprir a nossa parte, por isso essa conquista deve ser comemorada”, disse o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos.

O prefeito participou do voo inaugural. Ele decolou em Campinas e aterrissou em Cascavel, juntamente com o vice-presidente de Receitas da Azul Linhas Aéreas, Abhi Shah. Após a aterrissagem, Paranhos agradeceu o investimento da companhia.

“Durante sete anos a Azul nos atendeu aqui com muita atenção e até dificuldades, mas nunca deixou de nos atender. Então eu agradeço e peço pra que nunca deixe de acreditar e investir em Cascavel, essa cidade sabe pedir, sabe cobrar, mas sabe reconhecer”, complementou Paranhos.

Segundo Jato

Além do jato que começou a operar ontem em Cascavel, o vice-presidente de Receitas da Azul Linhas Aéreas já anunciou uma segunda aeronave do mesmo modelo para operar em breve na cidade. “Hoje nós estamos colocando o que há de melhor em aviação, sofisticação, segurança e conforto à disposição de Cascavel. Estamos estudando também uma mudança nos horários, que devem ficar mais atrativos, e aproveito para anunciar também que a partir de agosto um novo jato vai começar a operar na cidade. Além disso, os voos a Curitiba serão mantidos da mesma forma”, salientou Abhi Shah. O prefeito de Cascavel afirmou que já solicitou à companhia um jato do mesmo porte para a linha entre Cascavel e a capital do Estado, o que deve ser estudado pela Azul.

Desenvolvimento regional

A novidade no transporte aéreo expõe Cascavel ao Brasil e ao mundo, segundo o prefeito Leonaldo Paranhos. “A partir de agosto teremos ainda outras empresas, o que vai permitir que você embarque em Cascavel e desembarque no outro dia em Tóquio [Japão] utilizando apenas dois voos, já que o acesso aos aeroportos de São Paulo, que ligam o Brasil ao mundo, estão ao nosso alcance”, enalteceu.

A mesma posição foi defendida pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, João Alberto Soares de Andrade, que acompanhou o prefeito no voo inaugural. “Colocamos, hoje, Cascavel no roteiro nacional das aeronaves a jato, com uma aeronave confortável e que permite uma previsibilidade maior, um avião mais pesado que permite um voo suave mesmo em condições climáticas complicadas”, destacou João Alberto.

O mecânico Francisco Borges, que veio a Cascavel pela primeira vez, estava no voo inaugural e destacou o conforto e segurança do modelo. “É a primeira vez que venho à cidade e estava preocupado com a possibilidade do avião não conseguir pousar por conta do tempo, mas foi muito tranquilo, o voo também sem turbulências e muito conforto”, garantiu.

Redução de Tarifas

O vice-presidente de Receitas da Azul Linhas Aéreas, Abhi Shah, garantiu que as tarifas devem ser reduzidas com o novo modelo. “Automaticamente as tarifas caem, porque além do aumento de assentos oferecidos na aeronave ainda temos o acordo com o Estado que garante a redução do ICMS no combustível de aviação”, ressaltou.

Obras

Questionado sobre o andamento das obras do novo terminal de passageiros e da avenida que dá acesso ao aeroporto de Cascavel, o prefeito Leonaldo Paranhos garantiu que o andamento está adiantado. “O cronograma da obra na avenida está acima do esperado, bem como a estação de embarque, que está 12 % acima. Mesmo assim, solicitei para que se faça um turno à noite para agilizar ainda mais o andamento e quem sabe entregar de 20 a 30 dias antes do prazo previsto, que é fevereiro de 2020”, garantiu. Ainda estão pendentes a licitação da cerca de proteção do aeroporto que já está autorizada pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e o taxiway, que é o pátio de estacionamento que ainda não foi autorizada pela Anac, mas já tem recursos garantidos. A previsão é de que tudo seja entregue até março de 2020.

Reportagem: Cláudia Neis