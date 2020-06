Jardim Evangélico recebe obras de pavimentação asfáltica

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, através das equipes da Usina Municipal de Asfalto, iniciou os serviços de pavimentação asfáltica no bairro Polo Universitário. Nesta etapa, os serviços se concentram nas ruas do Jardim Evangélico, uma região que sofreu por mais de 15 anos com problemas de alagamentos.

“Há muitos anos os moradores reivindicavam melhorias nesta região. Durante reuniões com a comunidade, a Prefeitura traçou um planejamento para acabar de vez com o sofrimento de dezenas de famílias, que a cada chuva tinham suas casas invadidas pelas águas. A drenagem já foi concluída e agora começamos a pavimentação”, comentou o prefeito Chico Brasileiro.

Já foram investidos quase R$ 1 milhão em obras de drenagem. Além do Jardim Evangélico, outras regiões do bairro Polo Universitário receberão melhorias em breve.

“As melhorias nesta região foram dividas em etapas. No primeiro momento foram executadas obras de novas galerias pluviais para escoar de forma correta toda água desta região, e na segunda etapa a pavimentação”, disse o secretário de Obras, Cézar Furlan. As obras começaram na quarta-feira e devem ser concluídas nos próximos dias.