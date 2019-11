Itaipu: turismo será reestruturado

Foz do Iguaçu – A partir de dezembro, a Itaipu deverá implementar uma série de melhorias para incrementar o turismo da usina.

O plano de trabalho prevê, entre outras obras, a reforma dos mirantes Central e do Vertedouro, adequação do Centro de Recepção de Visitantes, inserção de tecnologias para garantir uma melhor experiência da visitação e de acessibilidade, além do embelezamento dos atrativos em si.

Em março de 2020, a Itaipu e o PTI (Parque Tecnológico Itaipu) vão renovar o acordo e colocar em andamento, o mais rápido possível, os projetos de revitalização. A concessão tem validade até 2023.

As obras serão feitas de forma gradativa, para causar o menor impacto possível para quem trabalha e visita a Itaipu.